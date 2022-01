Non è stata una grande serata né per i Los Angeles Lakers né per Carmelo Anthony: oltre alla sconfitta e alla brutta prestazione (nove punti e tre rimbalzi per lui), il giocatore gialloviola ha avuto anche un acceso confronto con un tifoso dei 76ers. Un episodio che non è piaciuto affatto ad Anthony.

Carmelo Anthony: “Ok fare il tifoso, ma non puoi oltrepassare i limiti”

A circa sette minuti dalla fine della partita, Carmelo Anthony si è avvicinato minaccioso a bordo campo e, da lì a poco, ha iniziato a discutere con un tifoso di Philadelphia. Gli animi si sono subito accesi, tanto da far intervenire Joel Embiid ad allontanare il giocatore dei Lakers.

Nella conferenza stampa post partita Anthony spiega il suo punto di vista e l’accaduto:

“Adoro sentire i tifosi che sbraitano, che fanno trash talking, che tifano la loro squadra e fischiano quella avversaria, ma ci sono dei limiti che non si possono superare. Sono state dette cose inaccettabili e, se le dici, ti prendi la responsabilità di quello che può succedere dopo. Questo è quello che è successo”

Frank Vogel: “Non è la prima volta che succede una cosa del genere”

Carmelo Anthony ha il supporto dei suoi compagni di squadra e di coach Frank Vogel che, nel post partita, fa il punto della situazione:

“Non è la prima volta che assistiamo a episodi del genere: il comportamento e il linguaggio di certi tifosi è inaccettabile, ci deve essere uno standard più alto e pene più severe, così si può gestire al meglio la situazione”

