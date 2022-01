I Charlotte Hornets sono stati implacabili questa notte contro gli Indiana Pacers: gli uomini di coach Borrego hanno segnato 158 punti, lo score più alto della loro storia. Protagonista assoluto Kelly Oubre Jr., autore di 39 punti nella serata dei record.

That score is not Photoshopped, @ashahahmadi confirms 😅 pic.twitter.com/Fca6aWEtHG

La partita per gli Hornets non è stata tutta rose e fiori, con Indiana che nei primi due quarti ha dato del filo da torcere agli ospiti. Nel terzo quarto ecco che Charlotte dilaga, così come nell’ultimo dove chiude con un parziale di 45-32. Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Kobe Bryant, gli Hornets vincono segnando 24 triple, di cui 10 messe a segno da Oubre Jr.

Una prestazione incredibile quella di Kelly Oubre Jr. che, come racconta al termine della partita, non si aspettava di segnare così tanti punti:

“Dedico ogni giorno della mia vita al basket e a come aiutare la mia squadra: quando sono stato chiamato in causa sono entrato dando il massimo, se ho segnato così tanti punti è merito dei miei compagni. Abbiamo giocato alla grande, non ci piaceva come avevamo chiuso all’intervallo: siamo rientrati preoccupandoci di giocare duro, ma non ci aspettavamo di segnare così tanti punti. È stata una serata fantastica”

"If I'm not gonna start em, I like to close em." @KELLYOUBREJR talks to @ashahahmadi about his huge 39 point night and what he likes about the fourth quarter. #AllFly | @hornets pic.twitter.com/ouodlNMxl3

Gli Hornets, oltre ad aver stabilito lo score più alto nella loro storia, hanno registrato il punteggio totale più alto di questa stagione NBA. Non solo Oubre Jr., ma anche Miles Bridges (22 punti per lui) e LaMelo Ball, autore della sua quarta doppia-doppia stagionale, hanno contribuito alla vittoria della squadra.

Non si stupisce più di tanto coach James Borrego che, dopo due sconfitte consecutive, si aspettava una reazione da parte dei suoi:

"We got hot. We were due for one of these games."

Head Coach James Borrego shares his thoughts on the historic win and the play of LaMelo Ball. #AllFly | @hornets pic.twitter.com/SJQrlvA4vr

— Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) January 27, 2022