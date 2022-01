Risultati NBA, Phoenix non si ferma più, Milwaukee KO con Cleveland, Brooklyn e Dallas OK

Nella notte, diverse le partite NBA andate in archivio. Phoenix non si ferma più e vince l’ottava di fila, stavolta ai danni degli Utah Jazz. Male invece Milwaukee che perde malamente contro i sempre più sorprendenti Cleveland Cavaliers. Da analizzare anche la vittoria dei Denver Nuggets contro Brooklyn, sempre alle prese con l’infortunio a Kevin Durant. Record di punti segnati per Charlotte che ha abbattuto gli Indiana Pacers con 158 punti a referto.

Brooklyn Nets – Denver Nuggets 118-124

Chicago Bulls – Toronto Raptors 111-105

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 126-158

Orlando Magic – LA Clippers 102-111

Miami Heat – NY Knicks 110-96

Atlanta Hawks – Sacramento Kings 121-104

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 112-132

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 115-99

San Antonio – Memphis Grizzlies 110-118

Utah Jazz – Phoenix Suns 97-105