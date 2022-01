I 26 punti di Giannis Antetokounmpo non bastano ai Milwaukee Bucks a evitare la sconfitta contro i Cleveland Cavaliers: un passo falso dei campioni NBA in carica dovuto forse all’aver sottovalutato gli avversari, un errore che non ripeteranno in futuro come conferma The Greek Freak.

Giannis Antetokounmpo: “Questa non è la Cleveland che conoscevamo”

Tra il secondo e il terzo quarto i Cavs hanno ingranato la marcia, prendendo le redini della partita aggiudicandosi così la vittoria finale. Una squadra completamente diversa rispetto a quella delle stagioni passate, sia nel modo di giocare che nell’atteggiamento, come racconta – tra un’aletta di pollo e l’altra – Giannis Antetokounmpo nel post partita:

“Questa non è la Cleveland che conoscevamo negli ultimi anni: sono una squadra forte, più organizzata e con tanta voglia di vincere. Sono un’ottima squadra e dobbiamo rispettarli di più, lottano per i Playoff e vogliono andare il più avanti possibile”

Giannis really brought a bucket of wings to the postgame presser & started chowing down. 🤣🍗 pic.twitter.com/Eurg1kSl0E — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 27, 2022

Mike Budenholzer: “Hanno giocato molto meglio di noi”

Anche Mike Budenholzer è sulla stessa lunghezza d’onda di Giannis Antetokounmpo. Durante la conferenza stampa post partita il coach dei Bucks rimarca come la squadra non sia riuscita a mantenere il controllo del gioco:

“Siamo partiti molto bene, ci riusciva tutto e stavamo giocando alla grande. Poi loro hanno alzato il ritmo e ci hanno messo in difficoltà, lì non siamo più riusciti a riprenderci. Hanno giocato a luci spente e questo gli ha permesso di giocare molto meglio rispetto a noi: ci hanno battuto per bene, abbiamo perso tanti palloni perché sono stati bravi in difesa, dobbiamo dargliene atto”

"I thought we started well. We couldn't maintain it and they played lights out tonight." Coach Bud's ASL Press Conference: pic.twitter.com/b2YwQrjgnw — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 27, 2022

I Bucks cercheranno di rialzare la china nella notte tra venerdì e sabato contro i Knicks.

