NBA, Gary Payton II: “Mio padre mi ha trasmesso il valore della difesa”

Gary Payton II, guardia in forza ai Golden State Warriors che ha recentemente esteso il suo contratto sino al termine della stagione, si è sempre dedicato ossessivamente alla fase difensiva. Sin dai tempi del liceo infatti, già maturamente conscio di non disporre di un talento offensivo esagerato, il figlio della leggenda dei Sonics ha compreso che il suo futuro in NBA sarebbe vastamente dipeso dalla capacità di fare la differenza nella propria metà campo:

“Non sono mai stato il giocatore di punta della squadra, ma mi sono sempre guadagnato un discreto minutaggio grazie alle mie qualità difensive. Non essendo mai stato imprescindibile in attacco, ho pensato che sarebbe stato il mio agonismo difensivo l’arma distintiva per diventare un giocatore NBA e, lavorando su quello ogni giorno, ho potuto realizzare il mio sogno. Ovviamente, giunto a questo livello, non mi accontento di essere un giocatore monodimensionale. Il mio atletismo mi permette di nascondere alcune lacune che ho in attacco, ma non è sufficiente. L’obiettivo rimane migliorare l’efficacia delle scelte di passaggio e dei movimenti senza palla”.

GARY PAYTON II SULLE ORME DI “THE GLOVE”

La guardia di Golden State prosegue ricordando i preziosi insegnamenti impartiti dal padre Gary Payton, passato alla storia con il soprannome “The Glove” proprio grazie alle sue doti difensive:

“Devo tutto a mio padre. Sono fiero di quel che ha saputo fare sul parquet e non mi offende esser additato come “il figlio di Payton”. E’ stato il più grande difensore sulla palla di tutti i tempi tra le guardie e non ha mai smesso di aiutarmi a perfezionare questo fondamentale. Mi ha trasmesso insistentemente il valore della difesa, definendola “un’arte poco appariscente, ma imprescindibile”, ed io non farò altro che cercare di renderlo sempre più orgoglioso sotto questo punto di vista”.

