NBA, Karl-Anthony Towns: “Abbiamo una grande squadra”

Dopo un inizio di stagione altalenante sembra che i Minnesota Timberwolves abbiano trovato il giusto ritmo. Anche le stelle della squadra, Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell, sono della stessa opinione. Grazie alla partita vinta contro i Brooklyn Nets, conclusasi 126-135, i Timberwolves hanno ottenuto la 23° vittoria stagionale, portando il loro record a 23-23. Attualmente occupano la settima posizione nella Western Conference.

Nel post-partita, Towns ha affermato che la squadra ha grandi potenzialità e che può dire la sua contro qualsiasi corazzata. Queste le sue parole rilasciate a StarTribune:

“Noi conosciamo le nostre capacità. Abbiamo una grande squadra. Non c’è nulla di sorprendente. Sappiamo che possiamo fare queste cose. La cosa bella di questa compagine è che non dipendiamo per forza da qualcuno. Non dipendono da me. Abbiamo grandi talenti come Edwards e Russell. Stanotte è stata la serata di Russell. Ci ha guidato e ha segnato tiri molto difficili. Ha giocato una grandissima gara. “