NBA, Joel Embiid “Credo di poter essere il miglior marcatore della lega”

I Philadelphia 76ers si sono superati nella vittoria in trasferta contro i San Antonio Spurs, nonostante l’indisponibilità di ben cinque giocatori. Tuttavia, la squadra è stata più forte delle circostanze. Il protagonista della serata è stato Joel Embiid con i suoi 38 punti, 12 rimbalzi e 6 assist. Con questa nuova prestazione da 38 punti, il centro ha raggiunto la dodicesima partita in trasferta con 30 o più punti a referto. L’inizio di questa striscia è data il 6 dicembre con i 43 messi in saccoccia contro gli Charlotte Hornets.

Joel Embiid: “Grande vittoria di squadra”

In conferenza stampa, il centro ha affermato che questa è stata una vittoria importante e che, nonostante le importanti assenze, la squadra ha giocato bene. Queste le sue parole rilasciate a The Philadelphia Inquirer:

“È stata una grande vittoria di squadra. Sono felice per il risultato di stanotte, soprattutto perché la scorsa partita abbiamo buttato un grande vantaggio. Ci siamo subito risollevati.”

Successivamente ha speso due parole sulla striscia di punti:

“Ho sempre creduto in me stesso. Mi sono allenato tantissimo per essere un grande attaccante. Io credo di poter essere il miglior marcatore delle lega.”

Infine anche Doc Rivers ha commentato la vittoria in questa maniera:

“La partita è andata come doveva andare. La situazione in casa nostra però è dura. Quando hai così tante guardie infortunate è difficile vincere un match.”

