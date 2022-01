NBA, infortunio al polpaccio per Rudy Gobert contro Golden State

Già senza Donovan Mitchell (commozione cerebrale) e Hassan Whiteside, i Jazz potrebbe dover fare a meno di Rudy Gobert e Bojan Bogdanovic per la trasferta di Phoenix. Entrambi i giocatori, infatti, si sono infortunati nella sconfitta di Utah contro i Golden State Warriors. Il francese, con la gamba coperta dal ghiaccio a fine partita, sembra soffrire di un problema al polpaccio sinistro e ha seguito in panchina gli ultimi 2 minuti del match contro la compagine di San Francisco:

“Ho sentito subito un dolore al polpaccio mentre ero in campo. Ho provato a muovermi, ma sapevo che era successo qualcosa. Ho provato comunque a giocare, ma mi sentivo come se non mi stessi muovendo bene e non volevo peggiorare le cose. Penso che sia solo un piccolo allungamento. Non l’ho mai avuto prima, quindi non lo so, è difficile per me dire quanto tempo mi ci vorrà per guarire o quante partite mi perderò. A volte è meglio stare attenti a non rischiare di peggiorare l’infortunio.”