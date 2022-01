Risultati NBA, Phoenix alla sesta vittoria di fila, bene Milwaukee con Sacramento

Non è stato facile, ma i Bucks hanno battuto i Kings 133-127 in una partita che i campioni hanno controllato nel secondo tempo dopo aver dominato il secondo quarto con un parziale di 35-19. I Kings sono rimasti a dieci punti di distanza per tutto il match , senza mai riuscire davvero a rimontare. In assenza di Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton è il migliore in campo con 34 punti a referto. Jrue Holiday ha aggiunnto 26 punti e Donte DiVincenzo 20 punti dalla panchina.

6 di fila per i Suns che dominano i Pacers 113-103 in un match dove nel secondo tempo avevano anche raggiunto un vantaggio di 22 lunghezze. Mikal Bridges ha chiuso con 23 punti, mentre Bismack Biyombo ha firmato 21 punti, 13 rimbalzi e 5 assist. Chris Paul di nuovo in doppia doppia con 18 punti e 16 assist. I Cavaliers continuano il loro cammino e regolano i Thunder sulla scia di un ottimo Darius Garland, autore di 23 punti e 11 assist.

Milwaukee Bucks – Sacramento Kings 133-127

Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder 98-87

Phoenix Suns – Indiana Pacers 113-103