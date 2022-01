NBA, i Lakers sperano: Anthony Davis vicino al rientro

Assente nelle ultime 5 settimane per recuperare da una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, Anthony Davis è stato per la prima volta elencato dal suo infortunio come “questionable” (50% di possibilità di giocare) per la partita dei Los Angeles Lakers contro i Miami Heat in programma nella notte tra domenica e lunedì. Una decisione definitiva verrà presa poco prima del match.

Davis ha saltato le ultime 16 partite di Los Angeles dopo aver riportato il suo problema fisico in uno scontro con Jaden McDaniels nella sfida contro i Minnesota Timberwolves. Senza di lui, il record dei Lakers è di 7 vittorie per 9 sconfitte. In questa stagione il 28enne – che aveva già giocato solo 36 delle 72 partite possibili l’anno scorso – ha una media di 23.3 punti (52.1% dal campo), 9.9 rimbalzi, 2.9 assist e 2 stoppate a partita (27 presenze).

Secondo quanto riporta ESPN, il lungo ha approfittato di questo stop per lavorare sulla sua meccanica di tiro, specialmente dall’arco dove sta viaggiando con un difficile 32%. Nelle prossime ore coach Vogel scioglierà le riserve sulla sua stella. LeBron lo attende.

