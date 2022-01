LeBron James a pochi assist da un record All-Time NBA

La completezza in ogni ambito del gioco di LeBron James è probabilmente la sua qualità più grande. Da tanti anni il Re è descritto come uno dei giocatori più completi di tutta la storia della lega, se non il più completo, capace di eccellere in qualsiasi voce statistica.

La sua presenza ai piani alti delle classifiche di punti, assist e rimbalzi ne è una testimonianza, come il suo dominio nelle Finals 2016, in cui fu leader di ogni statistica per entrambe le squadre. Il suo obiettivo semi-dichiarato è quello di diventare il miglior marcatore NBA di ogni epoca, superando Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar. Ma LeBron James è a pochi passi dal prendersi un record tutto suo.

Il record All-Time di LeBron

Nella storia della NBA, solo cinque giocatori sono stati in grado di far registrare almeno 30.000 punti e 10.000 rimbalzi: lo stesso LeBron, Kareem, Dirk, Malone e Chamberlain. Ma nessuno, nella storia, è riuscito ad aggiungere a queste due cifre anche 10.000 assist. LeBron James potrebbe però diventare il primo: gli mancano solamente 93 assist per raggiungere questo traguardo straordinario.

Players with 30,000 points and 10,000 rebounds: Wilt Chamberlain

Kareem Abdul-Jabbar

Karl Malone

Dirk Nowitzki

LeBron James The King is 93 assists away from being the first 30000/10000/10000 player in NBA history. pic.twitter.com/eRCWNwogZJ — StatMuse (@statmuse) January 20, 2022

