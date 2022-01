NBA, Irving: “La pressione tira fuori il meglio di me”

Kyrie Irving ha confermato la sua intenzione di non vaccinarsi, nonostante la situazione di emergenza in cui i Nets si trovano dopo aver perso Kevin Durant per infortunio e per la scelta dello stesso Kyrie, che gli impedisce di giocare le partite in casa. L’ex Cavs è rimasto coerente con la sua decisione controversa e sta lasciando i Nets senza di lui nelle sfide al Barclays Center.

In trasferta la musica cambia. Nella vittoria di questa notte contro i Washington Wizards, Irving ha giocato una grande partita, segnando 30 punti. Il suo apporto è stato fondamentale:

“Amo la pressione, tira fuori il meglio di me. Così sono in grado di portare quell’energia in squadra, che sia comunicando con i miei compagni in campo o fuori” “Voglio solo che tutti ci prendiamo la nostra responsabilità, io per primo. Non sarà sempre tutto perfetto. Questo è quello che abbiamo, non possiamo rimpiazzare quelli che sono fuori. Quello che possiamo fare è arricchire le nostre statistiche, di cose che si notano e di cose che non si notano. Alla fine della partita, quando avremo lasciato in campo tutto ciò che abbiamo, vedremo cosa abbiamo ottenuto”

Irving e il rientro in campo

La gara di questa notte ha segnato le due settimane dal rientro di Irving, che ha saltato gran parte della stagione per la sua scelta di non vaccinarsi. Seppure a mezzo servizio, il rientro in campo lo ha reso di nuovo felice:

“È incredibile. Non prendo mai niente per scontato. Ringrazio Dio ogni giorno, non solo perché gioco a basket ma per la possibilità di stare insieme a delle grandi persone, con le quali cresciamo insieme. Anche quando andiamo in trasferta, lontani dalle nostre famiglie, il nostro obiettivo è quello di restare uniti mentalmente, fisicamente, spiritualmente ed emotivamente” “So che a volte è difficile, non solo per me ma per tutti gli altri, la monotonia degli allenamenti, ma è questo quello per cui abbiamo firmato, questo era il nostro sogno. Dobbiamo vincere in trasferta giocando una pallacanestro di alto livello”

