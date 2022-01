La NBA celebra il Martin Luther King Day: le partite in orario Europeo

Nel fine settimana, NBA ha onorato la vita e l’eredità di Martin Luther King Jr. impegnandosi in un dialogo riguardo il tema dell’uguaglianza e incoraggiando azioni collettive nelle comunità di tutto il mondo. Lunedì 17 febbraio, la NBA celebra il Martin Luther King Day con il programma “NBA 360”, una serie di 6 partite trasmesse per i fan in Europa e Medio Oriente in una diretta simultanea prodotta dall’NBA che avrà inizio alle 18:30 CET.

Questo è quanto è stato rilasciato da Elsa Memmi, Head of Global Media Distribution NBA EME:

“Siamo entusiasti di poter offrire nuovamente la visione di 6 partite in diretta per i fan in Europa e Medio Oriente. Il programma NBA 360 è stato lanciato in Europa nella stagione 2018-19 e ci permette di massimizzare il fuso orario delle squadre che partecipano al MLK Day. Quest’anno, il programma vede un record di 30 partner da oltre 40 paesi EME e permette ai fan di veder giocare ben 26 giocatori europei in questa notte speciale”.

MLK NBA 2022, le partite in orario Europeo

Di seguito la schedule della serata, in diretta su Sky Sport e sull’NBA League Pass:

New Orleans @ Boston 18:30 CET

Charlotte @ New York 19:00 CET

Philadelphia @ Washington 20:00 CET

Brooklyn @ Cleveland 21:00 CET

Chicago @ Memphis 21:30 CET

Indiana @ LA Clippers 21:30 CET

Leggi Anche

NBA, Draymond Green rimarrà fuori per altre 2 settimane

NBA, infortunio Kevin Durant: definiti i tempi di recupero