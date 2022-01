Marc Gasol e il mancato ritorno in NBA: “Non avevo chiuso la porta”

A 36 anni, Marc Gasol è attualmente la stella del Basquet Girona, squadra militante nella seconda divisione spagnola, mentre viaggia con una media di 18.8 punti, 12.8 rimbalzi e 3 assist in 4 partite. Il catalano ha chiuso la sua parentesi in NBA dopo una stagione – quella 2020/2021 – trascorsa tra le fila dei Los Angeles Lakers. Poi, durante l’ultima sessione di mercato, Gasol non è rientrato nella lega:

“La porta non era chiusa. Se avessi voluto continuare in NBA, ci sarei adesso. Ma non era la mia priorità. Non ho alcuna nostalgia. Non sono abituato a rimpiangere le cose. Mi sono davvero divertito in NBA.”

Il motivo numero 1 della sua partenza è ovviamente la vicinanza alla sua famiglia.

“In primo luogo, mia figlia mi ha chiesto se volevo ancora viaggiare. Non potevo passare troppi giorni lontano da casa. Questa era l’idea. Sono soddisfatti, perché vedono il loro padre felice.”

Quindi giocare per la squadra di cui sei il presidente è un’occasione rara. Deve fare i conti con un doppio ruolo.

“È una sfida guidare un club in continua crescita. Ci vuole tempo per imparare. Ero abituato a farlo in campo, ma essere al front office è leggermente diverso.”

Non ha ancora deciso la fine della sua carriera e se sarà l’ultima stagione.

“Voglio godermi ogni giorno. Penso sempre al domani. Vedremo. Dipende da come mi sentirò. Non c’è bisogno di prendere decisioni su cose che accadranno tra due o tre mesi.”

Leggi Anche

NBA, Draymond Green rimarrà fuori per altre 2 settimane

NBA, infortunio Kevin Durant: definiti i tempi di recupero

Risultati NBA, gli Warriors vanno KO contro Minnesota, Utah bene su Denver