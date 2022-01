NBA, infortunio Kevin Durant: definiti i tempi di recupero

Dopo il suo infortunio la scorsa notte nel primo tempo contro i NOLA Pelicans, Kevin Durant si è sottoposto a risonanza magnetica al ginocchio sinistro. Gli esami approfonditi hanno confermato una distorsione al ginocchio, in particolare al legamento collaterale mediale.

Secondo quanto riporta Woj, Durant dovrebbe rimanere ai box probabilmente per un periodo di 4-6 settimane. Brooklyn, nel suo comunicato ufficiale, ha specificato invece che informazioni sulla data del suo ritorno verranno fornite in seguito. Non necessariamente buone notizie per i Nets, che dovranno resistere senza di lui in campo – soprattutto in casa dove non possono già contare su Kyrie Irving. Detto questo, 11 delle prossime 14 partite sono in trasferta.

Following an MRI this morning, Kevin Durant was diagnosed with a sprained medial collateral of the left knee. Durant is expected to return to full strength following a period of rehabilitation. Updates regarding his return will be provided as appropriate.

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 16, 2022