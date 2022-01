Mercato NBA, Bol Bol non supera le visite a Detroit: trade annullata

Nonostante lo scorso lunedì i Detroit Pistons avessero trovato un’intesa di massima con i Denver Nuggest per acquisire le prestazioni sportive di Bol Bol sulla base di una trade che avrebbe regalato alla franchigia del Colorado Rodney McGruder ed una seconda scelta al prossimo Draft, l’esito delle visite mediche condotte in Michigan dal lungo di origini sudanesi ha bloccato l’intera trattativa.

Stando alle prime ricerche condotte dalla redazione del Denver Post, il problema rilevato dallo staff medico dei Pistons riguarderebbe gli strascichi dell’infortunio accusato dal giocatore nel 2019, quando vestiva ancora la maglia di Oregon University. Durante la sua unica stagione NCAA, infatti, Bol ebbe la possibilità di giocare solamente nove partite, prima di rimediare una spiacevole frattura da stress al piede sinistro.

Breaking: The Bol Bol trade to Detroit is off, league source tells @denverpost.https://t.co/U2uan0IhwB

— Mike Singer (@msinger) January 13, 2022