NBA, Joel Embiid: “Non c’è urgenza di cambiare”

Nella vittoria dei suoi Philadelphia 76ers contro i Boston Celtics, a mettersi in luce come sempre è stato Joel Embiid. Il centro ha chiuso con 25 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, trascinando i Sixers a una vittoria tranquilla al Wells Fargo Center. Nel dopo partita, oltre a commentare la gara, Embiid si è espresso anche riguardo questioni di mercato.

Le dichiarazioni di Joel Embiid

Ecco le dichiarazioni di Joel Embiid ai giornalisti:

“Quando riusciamo a schierare la maggior parte del quintetto titolare, specialmente con me in campo, abbiamo un record di 21-9. Non è male. Siamo lassù con i migliori. Quindi, quello che dico a me stesso è che dobbiamo rimanere in salute, continuando a fare quello che sappiamo fare. Mi sento abbastanza bene, e non penso che abbiamo giocato ancora la nostra miglior pallacanestro. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ci mancano alcuni giocatori che potrebbero aiutarci. Ma non c’è urgenza di cambiare. Secondo me abbiamo tutto quello che ci serve. Andremo avanti così e sono felice.”

I Philadelphia 76ers stanno giocando da inizio stagione senza Ben Simmons. Con la trade deadline che si avvicina, la dirigenza Sixers vorrebbe scambiarlo per migliorare il roster, ma le cose sembrano ancora in stallo. Nonostante il problema, Joel Embiid crede che la squadra attuale sia in grado di vincere tutto:

“Io credo che tutti debbano dare il massimo. E quando siamo siamo al massimo, possiamo battere chiunque. L’abbiamo già visto un paio di volte quest’anno. Quindi penso che dobbiamo, devo, continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e poi ovviamente abbiamo bisogno di consistenza da tutti. Ognuno dei giocatori che scende in campo ha l’obiettivo di fare il suo lavoro e contribuire in attacco e in difesa, giocando insieme andrà tutto bene.”

