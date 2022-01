NBA, Zach LaVine lascia il campo: infortunio al ginocchio

Nella brutta sconfitta della notte dei Chicago Bulls contro i Golden State Warriors, c’è anche Zach LaVine a preoccupare staff e tifosi dei Bulls. La guardia ha lasciato il campo durante il primo quarto di gioco, a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Il giocatore si sottoporrà a una risonanza magnetica per capire l’entità del problema. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Chicago Bulls guard Zach LaVine will get an MRI on his left knee Saturday, but there's initial confidence that he hasn't suffered a serious injury, sources tell ESPN. It was described as "discomfort" and erring on side of caution with MRI tomorrow.