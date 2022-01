NBA, coach Budenholzer applaude la difesa dei suoi Bucks

Nella notte NBA Milwaukee ha superato brillantemente la prova Golden State. Per la sesta volta in oltre metà stagione regolare, gli Warriors non hanno raggiunto quota 100 punti segnati. Non è un caso, dunque, che coach Mike Budenholzer parta dalla difesa nel sottolineare la prestazione del collettivo Bucks.

Budenholzer promuove i Bucks

Le dichiarazioni del coach di Milwaukee nel dopo gara:

“È difficile esprimere a parole quanto Steph [Curry] abbia cambiato il gioco. Si finisce per avere cinque giocatori concentrati sull’obiettivo di complicargli le cose in campo. Ovviamente Wes [Matthews] ha l’accoppiamento di partenza, poi ci sono altri quattro sulle tracce [del #30] per tutta la durata della partita. Quando siamo sintonizzati in difesa rendiamo al meglio anche in attacco. Golden State a sua volta è una squadra che ti spinge a questo livello.”

