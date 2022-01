Risultati NBA, Milwaukee abbatte Golden State, i Nets crollano con OKC, bene Memphis

Nella notte da segnalare la netta vittoria dei Milwaukee Bucks sui Golden State Warriors. I campioni NBA in carica hanno sostanzialmente messo la partita in ghiaccio già al termine del primo tempo, con quasi quaranta punti di distacco. Bene Giannis Antetokounmpo, il quale ha registrato una tripla doppia da 30 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Per gli Warriors si tratta della quinta sconfitta nelle ultime otto. Un segnale d’allarme. Curry ha chiuso con soli 12 punti, mentre Thompson a quota 11.

Memphis coglie l’undicesima vittoria consecutiva, regolando stavolta i Minnesota Timberwolves. Per Ja Morant da segnalare 16 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, mentre per Minnesota Anthony Edwards si è fermato a quota 30 punti, D’Angelo Russell a 29, KAT con 25 e 9 rimbalzi.

Brutta prestazione per i Clippers i quali sono crollati sul campo dei Pelicans, così come i Brooklyn Nets (senza Kevin Durant, ndr) che hanno invece ceduto di schianto di fronte ad Oklahoma. Nell’ultimo match di giornata, invece, i Denver Nuggets hanno demolito Portland, chiudendo la contesa dopo soli 24 minuti di gioco.

Milwaukee Bucks – Golden State Warriors 118-99

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 116-1o8

NOLA Pelicans – LA Clippers 113-89

Brooklyn Nets – OKC Thunder 109-130

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 140-108