NBA, All-Star Game: Steph Curry e Kevin Durant ancora i più votati

Secondo responso per il voto dei fan NBA in vista dell’All- Star Game di Cleveland. I più votati, nelle rispettive Conference di appartenenza, restano per ora Stephen Curry (4.463.426 voti) e Kevin Durant (4.088.334 voti).

All-Star Game: i risultati parziali, nuovo aggiornamento

Nel frontcourt della Western Conference guida LeBron James (4.386.392 voti), davanti all’MVP NBA in carica Nikola Jokic e a Andrew Wiggins. Quarto posto per Paul George, superato dall’ex prima scelta e probabilmente costretto a saltare in ogni caso la kermesse causa infortunio. Ja Morant, tra i possibli debuttanti dell’edzione 2022, è sul podio nella categoria ‘guardie’ dell’Ovest e fa un passo avanti rispetto alla scorsa settimana. Il play è secondo dietro al già citato Curry e si lascia alle spalle Luka Doncic. Quarto Klay Thompson, che legittimerà la sua candidatura nelle prossime partite.

A Est, dietro a Durant si piazza Giannis Antetokounmpo, capitano delle ultime due edizioni. Premiata la grande stagione dei Chicago Bulls, che hanno DeRozan più votato tra le guardie (2.973.854 voti) e LaVine terzo, in rimonta su James Harden rispetto a sette giorni fa. posizione. Appuntamento alla prossima settimana per scoprire un’altra tornata di fan vote. Confermata la diretta televisiva su TNT il 27 gennaio per l’ufficialità dei capitani e dei due quintetti.

Golden State’s Stephen Curry, Brooklyn’s Kevin Durant, Lakers‘ LeBron James and Bulls‘ DeMar DeRozan continue to lead in the NBA’s second All-Star Game fan voting returns: pic.twitter.com/Ml9CPPdvLi — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2022

Leggi anche:

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22