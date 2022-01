NBA, Kevin Durant a riposo contro OKC

I Brooklyn Nets, reduci dall’impressionante vittoria ottenuta a Chicago, non potranno contare sulla presenza di Kyrie Irving nella sfida contro gli Oklahoma City Thunder che andrà in scena tra qualche ora al Barclays Center, dal momento che il nativo di Melbourne si trova notoriamente impossibilitato a giocare le partite casalinghe per via delle restrizioni legislative legate alla campagna vaccinale.

In aggiunta, Steve Nash farà riposare Kevin Durant, secondo nella lega per minuti giocati a partita (37.4) alle spalle del solo Fred VanVleet. Nonostante un paio di giorni fa sia stato lo stesso KD a dichiarare pubblicamente inutile il riposo precauzionale, i 42 minuti di impiego a Portland ed i 43 di San Antonio non vanno sottovalutati, specie per il quantitativo di scorie che potrebbero fisiologicamente affiorare in mancanza di una gestione oculata del fenomeno da Texas University, chiamato sempre a fare i conti con la fragilità del suo tendine d’Achille.

KD, che salterà proprio la sfida contro la sua ex squadra, è rimasto ai box per un totale di cinque incontri sinora in stagione: due a causa di piccole indisposizioni fisiche e tre in ossequio alle restrizioni del protocollo COVID della NBA.

Leggi anche:

Mercato NBA, Bol Bol non supera le visite a Detroit: trade annullata

NBA, All-Star Game: Steph Curry e Kevin Durant ancora i più votati

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22