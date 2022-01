Mercato NBA, trade sull’asse Detroit-Denver: coinvolto Bol Bol

Un mese dalla Trade Deadline del mercato NBA 2022. Detroit Pistons e Denver Nuggets sono ormai a un passo dall’accordo per uno scambio tra Bol Bol e Rodney McGruder. La franchigia del Colorado, contestualmente, riceve anche una 2ª scelta futura al Draft come compensazione. I dettagli sono confermati da Adrian Wojnarowski, insider di ESPN.

The Detroit Pistons are finalizing a deal to acquire l Denver Nuggets’ F Bol Bol for Rodney McGruder and a future second-round pick, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2022