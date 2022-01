NBA, ai Timberwolves arriva un ex dirigente Klutch Sports

Marquise Watts, president of brand strategy dell’ormai nota agenzia di rappresentanza Klutch Sports, entra nell’organigramma dei Minnesota Timberwolves e delle Lynx (WNBA). Secondo quanto riportato da John Krawczynski e Shams Charania di The Athletic, per il dirigente si prospetta il ruolo di Chief esperience officer. Renderà conto direttamente al CEO di Minnie, Ethan Casson. Si tratta del primo sì di peso incassato dal nuovo gruppo proprietario, arricchitosi con l’ingresso di Marc Lore e dell’ex giocatore MLB Alex Rodriguez.

Timberwolves ambiziosi

Le dichiarazioni di Watts nel comunicato emesso dalla squadra:

“Sono felice di unirmi a Minnesota Timberwolves e Lynx. Il management ha l’ambizione di costruire qui un’organizzazione di primissimo livello. […] È solo l’inizio.”

Per Watts trascorsi tra Under Armour e Adidas prima del passaggio a Klutch Sports, dove in questi anni si è occupato di mediare nei rapporti tra giocatori, l’agenzia e potenziali sponsor interessati a collaborare. Dovrebbe assumere ufficialmente il nuovo incarico ai Timberwolves in primavera.

