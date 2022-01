NBA, Bulls 1996 o Warriors 73 vittorie? La risposta di Steph Curry

Cover Athlete di GQ Sports per il Global Issue del mese di febbraio, Stephen Curry ha risposto in un video ad alcune hot take tipiche delle dinamiche social e lo ha fatto direttamente dai suoi profili ufficiali. Tra le tante domande poste, scontato dirlo, l’interrogativo che appassiona e spinge i fan ad avventurosi confronti tra ere, squadre giocatori.

Devo chiederti credi che, al completo, gli Warriors con KD [Kevin Durant, 2017 ndr.] avrebbero potuto battere i Bulls del 1996 in una serie finale a 7 partite?

Steph Curry, Strenght in Numbers

Ecco la risposta del campione:



“Assolutamente sì. Chiaro che non lo sapremo mai ma sulla carta avremmo secondo me buone possibilità. Aggiungerei anche Dubs [Warriors ndr.] in 6 [partite].”

