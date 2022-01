Mercato NBA, GM Koby Altman verso prolungamento con i Cavaliers

Tre settimane dopo J.B. Bickerstaff, tocca al GM Koby Altman toccare con mano la concretezza di risultati di questa stagione dei Cavaliers. Il dirigente è pronto a riscuotere la fiducia della proprietà. Secondo indiscrezioni ESPN, poi confermate a The Associated Press da fonti anonime ma vicine alle vicende di casa Cavaliers, le parti sarebbero vicine a un nuovo accordo. Altman resterebbe GM di Cleveland fino al 2027-2028, accumulando così un’esperienza decennale in Ohio. Era stato infatti promosso nell’offseason 2017, dopo la vittoria del titolo NBA, il primo nella storia dei Cavs.

Cavaliers sottosopra

In positivo, ovviamente. A metà stagione esatta, la squadra ha già raccolto più vittorie (23) rispetto a quanto fatto lo scorso anno (19). Lo scenario è cambiato in modo radicale e nonostante alcuni incidenti di percorso Cleveland è tornata nelle zone che contano della Eastern Conference.

