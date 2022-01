Mercato NBA, John Collins non si scompone: “Abituato ai rumors”

La scorsa estate John Collins ha esteso il proprio contratto con gli Hawks, eppure la firma nero su bianco non sembra abbastanza per tenerlo lontano dalle speculazioni. Il suo nome è infatti tornato in ballo nella girandola di indiscrezioni che riguarda Ben Simmons, da cui Atlanta non è rimasta fuori.

John Collins getta acqua sul fuoco

Il giocatore ha chiarito una volta di più la propria posizione in un’intervista con Chris Kirschner di The Athletic. Di seguito un estratto saliente sul tema mercato:

“La trade machine NBA sta impazzendo ora eh? Da quando ho cominciato le trattative per il mio contratto ci sono abituato. Ho giurato fedeltà alla città di Atlanta. […] Delle discussioni nel merito non mi importa nulla, ma so che da tifosi è divertente speculare sul destino di certi giocatori e pensare a chi potrebbe venire qui se io andassi a Philly [Philadelphia ndr]. […] Non posso essere responsabile di come uno si sente quando legge determinate cose, ma mi delude constatare che, a volte, non posso controllare la narrativa dominante [sul mio conto].”

