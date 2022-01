NBA, Wizards: sfiorata la rissa tra Harrell e KCP all’intervallo

Vittoria ma non senza qualche strascico per i Washington Wizards. I capitolini, nella notte, hanno avuto la meglio sugli Oklahoma City Thunder. Ma a tenere banco è stata la notizia di una tentata rissa tra due membri della squadra: Montrezl Harrell e Kentavious Caldwell-Pope.

Lo scontro è avvenuto nel tunnel che porta agli spogliatoi, subito dopo la fine del secondo quarto. Secondo alcune fonti interne che hanno riferito la notizia al The Athletic, Harrell se la sarebbe presa con KCP per un mancato passaggio proprio allo scadere del quarto. Dalle parole, dure, i due sono passati ai fatti, tentando di colpirsi a vicenda per fortuna senza successo. I due sono stati separati subito dopo dai compagni di squadra.

Lo scontro si è concluso praticamente subito e, nonostante ciò, Washington è riuscita comunque a vincere la gara proprio con Harrell e KCP in doppia cifra: 12 punti e 7 rimbalzi per il primo, 16 punti con tre triple per il secondo. I due sono arrivati nella Capitale proprio quest’estate, facendo lo stesso percorso che li ha visti lasciare i Los Angeles Lakers nell’ambito della trade di Russell Westbrook.

