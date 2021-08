Mercato NBA, John Collins rifirma con Atlanta: ecco il nuovo contratto

John Collins continuerà a vestire la canotta degli Atlanta Hawks. La notizia degli ultimi minuti, riportata da ESPN, ci chiarifica il nuovo accordo raggiunto dall’ala con la franchigia della Georgia. Collins, infatti, rifirmerà sulla base di un quinquennale da 125 milioni di dollari complessivi. Vale a dire una media di 25 milioni a stagione.

Il giocatore è stato uno dei protagonisti dell’ultima annata della compagine allenata da coach McMillan. La sua conferma risponde alle ambizioni da titolo di Atlanta che dopo aver sfiorato le NBA Finals, vuole assolutamente riprovarci contando sull’apporto delle proprie stelle. Trae Young su tutte. E con questo nuovo, pesantissimo contratto, siamo obbligati ad aggiungere il nome di John Collins.

John Collins is signing a big time extension to stay with the Hawks, his agents told @wojespn. pic.twitter.com/NypapvIimm

— ESPN (@espn) August 4, 2021