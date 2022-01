I Charlotte Hornets sconfiggono ancora una volta i Milwaukee Bucks grazie ai 27 punti di Terry Rozier e ai 23 di LaMelo Ball: proprio quest’ultimo ha segnato il punto decisivo che ha regalato a Charlotte la vittoria.

Un tiro difficile quanto spettacolare, questo è il colpo da maestro che LaMelo Ball ha tirato fuori dal cilindro. Una decisione del tutto causale, come spiega il giocatore nel post partita:

"I was honestly looking corner to see the pass but I just threw it up there…..game." @MELOD1P describes the game winning shot to @ashahahmadi and what it feels like to beat the champs in back to back games. #AllFly | @hornets pic.twitter.com/Fq2rTz7Pv2

James Borrego non può che essere soddisfatto del risultato ottenuto dai suoi, come spiega nel post partita:

“Ottenere due vittorie contro i Bucks ti rende orgoglioso, ma devono anche portare acqua al nostro mulino: non possiamo essere soddisfatti e rilassarci, ma dobbiamo far si che siano un punto di partenza per costruire qualcosa. Il nostro obiettivo è quello di migliorare, sempre. LaMelo è straordinario, fa sembrare molte cose semplici: quel tiro è difficile da fare per un veterano, figuriamoci per un ragazzo che è in NBA da due anni. È molto veloce e riesce a rimanere in equilibrio quando si alza, incredibile”

"This is not about resting and being satisfied. We gotta build on this win and keep the momentum going."

Head Coach James Borrego on the win and the growth and development of this team.#AllFly | @hornets pic.twitter.com/BuepeCpc7P

