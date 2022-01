I Detroit Pistons vincono sugli Utah Jazz grazie alle prestazioni monstre di Saddiq Bey e Cade Cunningham, entrambi autori di 29 punti. Per la prima scelta del Draft 2021 si tratta del suo personale career-high, arrivato dopo molte partite dove aveva mostrato tutto il suo potenziale.

Cade Cunningham: “Sono un rookie, ma so come aiutare la squadra a vincere”

18 dei 29 punti totali di Cade Cunningham sono arrivati nel terzo quarto. Una prestazione la sua, dove spiccano anche cinque triple realizzate, che ha dato la spinta in più a Detroit per ribaltare e vincere la partita, come spiega lui stesso nel post gara:

“Non è solo merito mio, ma anche di tutti i miei compagni che mi hanno sempre incoraggiato e affidato la palla. Cerco sempre di dare il massimo, oggi ho segnato il mio career-high e sono davvero contento, ma l’importante era non perdere: sono nuovo di questa lega ma gioco a basket da tanto tempo, so di cosa sono capace e conosco il modo di aiutare la squadra a vincere”

Devin Gardner catches up with Cade Cunningham after he scores a career-high 29, including five 3-pointers, to help the Pistons stun the Jazz on Monday. #DetroitBasketball pic.twitter.com/BwRd876QDI — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) January 11, 2022

Rex Kalamian: “Abbiamo mostrato carattere”

Soddisfatto e non poco l’assistente allenatore dei Pistons Rex Kalamian che, nel post partita, tesse le lodi a Cade Cunningham e ai suoi ragazzi:

“Abbiamo affrontato e vinto contro una squadra forte come Utah, non ci siamo arresi ma, anzi, abbiamo mostrato carattere e portato a casa la partita. Quando non perdi la calma una soluzione la trovi, ed è quello che abbiamo fatto: anche Cade è rimasto tranquillo dopo aver sbagliato i primi cinque tiri, ha resettato la sua mente e si è concentrato sui tiri successi. Avete visto tutti cosa ha fatto, sono orgoglioso di Cade”

We hear from assistant coach Rex Kalamian after his Pistons rally from 22 points down to upset the Jazz 126-116 on Monday. ItsMillerTime pic.twitter.com/LeF6tEfpy3 — Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) January 11, 2022

I Pistons torneranno in campo questa notte contro i Chicago Bulls.

