Risultati NBA, Milwaukee perde la rivincita con Charlotte, male anche Utah e Brooklyn

Sette le partite andate in archivio nella consueta notte NBA. Non senza sorprese. Gli Utah Jazz – ad esempio – hanno ceduto di fronte ai Detroit Pistons, i quali hanno trovato la loro seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime dieci. Bene Cade Cunningham e Saddiq Bey, entrambi a referto con 29 punti. Anche Milwaukee è andata KO, ancora una volta contro Charlotte. A nulla è servita la quasi tripla doppia di Giannis Antetokounmpo da 26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist. Dall’altra parte da segnalare i 27 di Rozier ed i 23 di LaMelo Ball.

Tutto facile per i Knicks che hanno regolato San Antonio al Madison Square Garden: super prestazione di RJ Barrett con 31 punti messi a referto. Bene anche Boston che ha vinto contro Indiana grazie alla bella gara Jaylen Brown – 26 punti e 16 rimbalzi – così come quella di Jayson Tatum – 24 e 12. Stesso discorso per Phila che ha regolato Houston con un Embiid da 31 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Periodo non certo propizio per Brooklyn che fatica più del dovuto: i newyorchesi hanno perduto contro Portland, nonostante il rientro di Irving (22 punti in 36 minuti) e al solito Durant (28 punti e 10 rimbalzi). Harden tenuto a riposo.

Utah Jazz – Detroit Pistons 116-126

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 99-103

San Antonio Spurs – New York Knicks 96-111

Indiana Pacers – Boston Celtics 98-101

Philadelphia 76ers – Houston Rockets 111-91

Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 109-108

Brooklyn Nets – Portland Trail Blazers 108-114