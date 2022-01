Notte speciale per i Portland Trail Blazers che – orfani di Damian Lillard – riescono a battere i Brooklyn Nets, anche loro senza una pedina importante come James Harden. Anfernee Simons e Robert Covington, rispettivamente autori di 23 e 21 punti, regalano a Portland una vittoria insperata ma non per coach Chauncey Billups che, come racconta nel post partita, vede ogni giorno il valore dei suoi ragazzi.

Chauncey Billups: “Non sono sorpreso dal risultato di questa sera”

Poco prima dell’inizio della gara Chauncey Billups aveva puntato i riflettori su Kyrie Irving, definendolo la miglior guardia attualmente in NBA. Nel post partita, invece, non si mostra stupito per la vittoria ottenuta, ma tesse le lodi alla sua squadra:

“Non sono sorpreso per la vittoria di questa sera perché conosco i miei ragazzi e vedo che il loro duro lavoro ripaga. Ogni giorno lavoriamo per momenti come questi, la vittoria di oggi è frutto dei nostri sacrifici. Oggi non potevamo contare su alcuni nostri importanti giocatori e nessuno al mondo pensava che avremmo vinto questa partita: sono felicissimo per la mia squadra, una vittoria ci serviva perché in stagione abbiamo subito troppe sconfitte, anche qui a casa nostra”

Anfernee Simons: “Importante limitare Durant”

Chauncey Billups deve ringraziare Anfernee Simons per la vittoria sui Nets che, al termine della partita, commenta così sia la sua prestazione che la partita:

“Queste sono vittorie che ci aiutano molto: scendiamo sempre in campo per vincere, ma molte volte non ci siamo riusciti. Ho fatto il mio lavoro e ho giocato con la squadra, da questa partita ne esco sicuramente migliore. Nel secondo tempo Covington ha fatto un grande lavoro su Durant: era importante limitarlo e Robert in difesa è stato straordinario. Abbiamo fatto pochi errori in difesa, questo ci ha aiutato”

Portland tornerà in campo nella notte tra giovedì e venerdì contro Denver.

