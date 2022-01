NBA, Kevin Durant sul ritorno di Klay Thompson: “Emozionato per lui”

Mancano ormai poche ore all’attesissimo ritorno in campo di Klay Thompson. Numerosi colleghi hanno affidato ai social le loro sensazioni per questo evento, ma non Kevin Durant, che ha deciso di parlare con i giornalisti dopo la vittoria dei suoi Brooklyn Nets contro i San Antonio Spurs (121-119). I due sono stati compagni di squadra dal 2016 al 2019 ai Golden State Warriors.

Questa notte, al Chase Center, ci sarà il ritorno in campo di Klay Thompson, contro i Cleveland Cavaliers. Anche se l’addio di Kevin Durant ai Golden State Warriors non è stato dei più sereni, la stella dei Nets ha sempre dimostrato grande rispetto per i suoi ex compagni. Per questo ha affermato:

KD on Klay: "I'm excited for him. I know it's a huge, huge day out there in the Bay Area. It's going to be electric in there today. Talking to Klay over the last couple years, you can just feel it through text messages how excited he is to get back on the floor."