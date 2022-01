Risulatti NBA, Klay Thompson 17 punti al rientro, Lakers KO con Memphis, Doncic tripla doppia

Era da giugno 2019 che i tifosi di Golden State aspettavano questo momento. Nella notte, infatti, Klay Thompson ha fatto ufficialmente il suo rientro in campo nel match tra Warriors e Cavaliers. La guardia ha terminato la partita con 17 punti a referto, dopo un inizio oggettivamente complicato al tiro. I californiani hanno domato gli avversari senza troppi problemi, con il punteggio di 96-82.

Male Chicago che ha ceduto di fronte ad un Luka Doncic tra 22 punti, 14 rimbalzi e 14 assist. Dallas si regala quindi una vittoria prima della trasferta a New York contro i Knicks. Per Chicago a nulla sono serviti 20 a testa tra LaVine e DeRozan. Dopo cinque sconfitte casalinghe, i Brooklyn Nets hanno vinto al Barclays Center di fronte a dei buonissimi San Antonio Spurs. Per i newyorchesi da segnalare i 28 di KD, seguiti dai 26 punti + 12 assist da parte di James Harden.

Anche i Lakers hanno subito una battuta d’arresto e stavolta si tratta di Memphis. Bene il solito LeBron James 35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 141-123

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 99-95

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 99-113

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 82-96

NOLA Pelicans – Toronto Raptors 101-105

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 101-105

Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers 93-106

Washington Wizards – Orlando Magic 102-100

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 127-119