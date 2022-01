NBA, Erik Spoelstra sulla prestazione dei suoi: “Sono orgoglioso della squadra”

I Miami Heat sono reduci dalla vittoria per 123-100 contro i Phoenix Suns. Nonostante le pesanti assenze di Bam Adebayo e di Jimmy Butler, gli Heat sono stati in grado di sconfiggere la squadra con il miglior record della lega grazie ad una solida prestazione. A questo proposito, ecco come si è espresso l’allenatore della franchigia Erik Spoelstra:

“Voglio congratularmi con la mia squadra per la grande prestazione messa in atto questa sera. Siamo rimasti concentrati durante tutto il corso della partita contro una delle migliori squadre della lega. Sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi.”

La franchigia della Florida ha tirato con un ottimo 22/44 da tre punti. Grande merito va attribuito a Duncan Robinson, autore di 27 punti frutto di un 8/16 da tre, e a Tyler Herro, il quale ha concluso il match con 33 punti realizzati. Inoltre, la sorpresa di serata è stata la prestazione di Omer Yurtseven. Infatti il turco ha messo a segno otto punti con ben 16 rimbalzi catturati.

Spoelstra si è espresso anche a questo riguardo:

“Omer ha un’ottima visione di gioco ed è un giocatore molto intelligente e versatile. Questa sera è stato eccezionale a rimbalzo. Grazie alle sue convincenti prestazioni si sta guadagnando la fiducia della squadra.”

Grazie a questa vittoria, il record degli Heat recita 25-15, valido per il terzo posto in solitaria della Eastern Conference. Staremo a vedere se riusciranno a confermarsi anche durante la prossima partita in programma contro gli Atlanta Hawks nella notte tra mercoledì e giovedì.

