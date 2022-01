NBA, Rajon Rondo: “Pressione e rassegnazione mi piacciono”

Trasferitosi a Cleveland per ovviare all’assenza di Ricky Rubio, che salterà il resto della stagione a causa di uno spiacevolissimo infortunio al ginocchio, Rajon Rondo ha finalmente potuto incontrare coach JB Bickerstaff ed il resto della squadra dopo essersi affrancato dalle catene del protocollo COVID della NBA, assicurando all’intero staff tecnico ed ai media di aver trascorso la quarantena in compagnia dei filmati delle partite dei Cavs:

“Sono sempre stato un professionista ed odio sprecare il tempo a mia disposizione. Da Natale in avanti ho sempre e solo studiato il gioco di Cleveland, cercando di immaginare quello che avrei potuto fare io in ogni singola circostanza per onorare questa chiamata. Rubio ha svolto un lavoro eccellente, assumendosi con grande personalità così tante responsabilità tecniche, ritmiche e caratteriali da gettare tutti nello sconforto a causa del suo infortunio. Pressione e rassegnazione mi piacciono, specie quando l’ambiente crede di non avere più speranze. In questi giorni cercherò di capire gli schemi della squadra per evitare di snaturarla, con il solo obiettivo di continuare positivamente questa stagione”.

