NBA, Jason Kidd entra nel protocollo COVID della lega

Secondo le indiscrezioni raccolte da Marc Stein, Jason Kidd, head coach dei Dallas Mavericks, è il tredicesimo tecnico della lega ad entrare nel protocollo COVID della NBA per la sanità e la sicurezza. L’ex giocatore dei Nets non sarà pertanto alla guida della franchigia questa notte, in occasione del derby texano contro gli Houston Rockets, lasciando probabilmente il posto a Sean Sweeney.

In seguito agli ultimi aggiornamenti patrocinati dalla lega, è ora possibile uscire dall’isolamento dopo soli sei giorni dall’inserimento nel protocollo, a patto che il risultato del doppio tampone molecolare sia incontrovertibilmente negativo.

Jason Kidd ha presenziato proprio nella giornata di ieri alla cerimonia indetta dai Mavericks in onore di Dirk Nowitzki, vestendo per l’occasione addirittura la storica maglia numero 41 del campione tedesco. Di seguito, le parole di Kidd, vincitore del titolo NBA 2011 da giocatore proprio al fianco di Wunder Dirk:

“Dirk ha fatto la storia della pallacanestro, cambiando il gioco come pochissimi. Non si era mai visto prima un lungo con quella mobilità di piedi e quel raggio di tiro dalla distanza. Nel 2011 ci trascinò al titolo con una serie di giocate rimaste iconiche, senza curarsi dei pronostici catastrofistici o della febbre. Rimarrà, almeno nella mia testa, uno dei primi tre international della storia NBA”.

