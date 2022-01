NBA, Kevin Durant commenta il K.O. contro i Bucks: “Niente scuse”

I Milwaukee Bucks si presentavano al Barclays Center di Brooklyn a ranghi ridotti. La partita di cartello della notte NBA ha però premiato Giannis Antetokounmpo e compagni, mai in svantaggio nel corso della gara. Kevin Durant non nasconde l’amarezza per il risultato, speranzoso che possa servire da lezione.

Di seguito le dichiarazioni raccolte da YES Network:

“Pessimo avvio, finiamo sotto di 12 in ogni primo quarto. Le squadre arrivano qui, soprattutto stasera, con molte assenze e […] spalle al muro mettono energia, [grinta], a prescindere da chi va in campo. Bisogna fare i complimenti a organizzazioni di questo livello. Sanno come gestire la tempesta. Nel secondo quarto siamo tornati a -8, ma l’inerzia era comunque dalla loro parte. […] Tutti erano in fiducia, questo è il risultato. Niente scuse. I cambi in quintetto potrebbero essere un fattore, ma non ci stanno condizionando ora come ora. Giochiamo insieme da quattro cinque mesi e conosciamo le sfide che pone questa lega. [Kyrie?] abbiamo giocato la maggior parte delle partite senza di lui.”