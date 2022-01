NBA, Gerald Green esce dal ritiro: firma in G League

Molti giocatori usciti dai radar NBA sono tornati a giocare nella lega in questa stagione, complici anche le numerose assenze causate dal Covid-19. Un altro nome potrebbe aggiungersi a questa lista, quello di Gerald Green. L’ormai ex assistente allenatore degli Houston Rockets ha deciso di uscire dal ritiro, firmando un contratto in G League. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Houston Rockets assistant coach Gerald Green is unretiring and plans to sign in the NBA G League, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 12-year NBA vet is pursuing a return to the league. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2022

Gerald Green: obbiettivo NBA

Gerald Green aveva deciso di ritirarsi dal basket giocato a ottobre 2021, dopo una stagione da free agent. Gli Houston Rockets hanno così deciso di aggiungerlo al proprio staff, con il ruolo di assistente allenatore, cercando di sfruttare il suo passato da giocatore per sviluppare i propri giovani. Ora Green ha deciso di lasciare la panchina, e di tentare un nuovo giro di valzer in NBA.

A 35 anni, e con 12 di carriera alle spalle, Gerald Green crede di poter ancora dire la propria. Il giocatore partirà dalla lega di sviluppo, in attesa di una chiamata dalla NBA. In questa stagione numerosi veterani hanno avuto l’opportunità di rimettersi in gioco nella lega, come Isaiah Thomas, Lance Stephenson, Mario Chalmers e Joe Johnson.

