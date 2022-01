Mercato NBA, i Phoenix Suns firmano Byombo fino al termine della stagione

Conferma sotto i tabelloni per i Phoenix Suns, che hanno deciso di rinforzarsi firmando Bismack Byombo fino al termine della stagione. Il centro veterano aveva firmato un 10-day contract l’1 gennaio, impressionando poi i Phoenix Suns nelle sue due apparizioni in uscita dalla panchina. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Phoenix Suns are signing center Bismack Biyombo for the rest of the season, sources tell ESPN. Biyombo has made an impact in his two games on a 10-day deal: 13.5 points, six rebounds and two blocks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 6, 2022

La situazione centri in casa Phoenix Suns

Bismack Byombo ha ben figurato nelle due partite in cui è stata chiamato in causa. Il centro ha messo a segno 27 punti totali, con 11 su 13 al tiro, insieme a 12 rimbalzi e 4 assist in totale, dando il suo contributo anche per quanto riguarda la protezione del ferro. Tuttavia, è improbabile che Byombo si ritagli un ruolo da protagonista nei Phoenix Suns da qui a fine stagione.

Il centro titolare Deandre Ayton è appena uscito dal protocollo di salute e sicurezza, e non è sceso in campo nell’ultima partita. Probabilmente riprenderà il suo posto in quintetto non appena avrà recuperato la forma ideale. In assenza di Ayton, è stato il giovane Jalen Smith a partire titolare, segno che c’è fiducia in lui. Inoltre, i Phoenix Suns hanno anche JaVale McGee, al momento fuori causa protocollo Covid.

Leggi anche:

NBA, Stephen Curry e Draymond Green infortunati: saltano i Pelicans

NBA, ESPN e Netflix produrranno una serie sulla carriera di Kobe Bryant

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22

NBA, All-Star Game 2022, Steph Curry e Kevin Durant in testa dopo il primo giro di votazioni