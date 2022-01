NBA, Stephen Curry e Draymond Green infortunati: saltano i Pelicans

Brutte notizie per i Golden State Warriors in avvicinamento alla sfida di questa notte contro i New Orleans Pelicans. Sia Stephen Curry che Draymond Green saranno assenti causa infortunio. Anche Juan Toscano-Anderson non sarà disponibile per la partita, come riportato da ESPN sul proprio sito.

Gli infortuni di Curry e Green

Stephen Curry ha subito una contusione al quadricipite sinistro. L’infortunio è stato causato da uno scontro di gioco, durante la sfida contro i Dallas Mavericks. Curry si è scontrato con Dorian Finney-Smith durante il terzo quarto. Il giocatore degli Warriors aveva poi affermato, dopo la partita, di non essere ottimista riguardo il suo recupero in tempo utile per giocare contro i Pelicans questa notte, in back-to-back.

Draymond Green, invece, ha un problema all’anca sinistra. L’ex DPOY era tornato da poco in campo, a causa della su precedente inclusione nel protocollo di salute e sicurezza. Green ha avuto un problema all’anca destra lo scorso mese, e gli Warriors sperano non diventi un infortunio ricorrente. Fortunatamente entrambi gli infortuni non sembrano gravi, e Stephen Curry ha dichiarato di essere fiducioso per un rientro in tempi brevi:

“Il corpo si nutre di quello che la mente gli dà. Quindi spero di non restare fuori a lungo.”

