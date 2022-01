NBA, Kyrie Irving sul suo ritorno: “Valuto la situazione, giorno per giorno”

Nella prima gara stagionale in cui i Brooklyn Nets hanno potuto contare sul proprio Big Three al completo, è arrivata la vittoria contro gli Indiana Pacers per 129-121. Ad impressionare, più di ogni altra cosa, è stato lo stato di forma con cui si è presentato Kyrie Irving al suo ritorno in campo, dopo mesi.

Irving, come ci si aspettava, ci ha messo un po’ ad ingranare, ma quando è riuscito a trovare il proprio ritmo, è sembrato tornare ai livelli di sempre; per lui 22 punti, 3 assist e 4 rimbalzi, compresi alcuni canestri in momenti chiave della partita.

Kyrie Irving in grande spolvero al suo ritorno

L’ex giocatore di Cavaliers e Celtics ha dimostrato ancora una volta tutte le sue abilità nel ball-handling e nel segnare da situazioni complicate. Il problema di fondo nel rapporto tra Kyrie Irving e i Nets resta sempre quello del vaccino, in quanto la guardia non ha fatto passi in avanti in quella direzione.

Nel post-partita, Irving ha risposto ad alcune domande riguardo il suo stato di salute e i suoi programmi futuri.

”Sono appena tornato, valuterò la mia situazione giorno per giorno. Come ho detto all’inizio della stagione, non siamo in una situazione favorevole per giocare. Prego ogni giorno affinché le cose possano risolversi e si possa trovare un accordo collettivo, che sia con la lega o con qualche altro ente esterno. Stiamo tutti affrontando il COVID e la situazione vaccini, qualcuno dovrebbe semplicemente provare a semplificare le cose.”

Infine, il giocatore dei Nets ha provato a scrollarsi un po’ di pressione dalle spalle, specificando che la sua situazione non è unica, e che ci sono tante persone come lui che sembrano non avere scelta.

”Tutti sono parte di questa situazione. Non voglio farne una questione personale, non voglio che venga percepito come l’unica persona che non vuole rispettare le regole. So quali sono le conseguenze, e so anche i rischi che sto correndo. Come ho detto, voglio provare a godermi il mio ritorno, un giorno alla volta, e sfruttare questo tempo per giocare e stare con i ragazzi nello spogliatoio.”

