NBA, Bradley Beal elogia Kyle Kuzma: “È un vero leader”

Gli Washington Wizards sono reduci dalla vittoria per 124-121 contro gli Charlotte Hornets. Grande protagonista di serata è stato Kyle Kuzma, il quale ha messo segno 36 punti conditi da 14 rimbalzi e 6 assist. Gli Wizards sono una delle rivelazioni della stagione: infatti occupano il settimo posto della Eastern Conference con un record di 19-18 e sono in piena corsa playoff.

Grande prestazione anche per il leader della squadra Bradley Beal, che ha realizzato 35 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Lo stesso Beal si è così espresso nei confronti del compagno di squadra ex giocatore dei Los Angeles Lakers:

“Si vede che ha sempre voglia di vincere. Per quanto mi riguarda è un vero leader e come tale accetta sempre le critiche. Non è assolutamente un giocatore egoista e pieno di sé, anzi è sempre disposto ad aiutare i suoi compagni nei momenti di difficoltà.”