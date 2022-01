NBA: Anfernee Simons: “Dedico questa prestazione a mio nonno”

I Portland Trail Blazers sono reduci dalla vittoria per 136-131 contro gli Atlanta Hawks. A sorpresa, il grande protagonista di serata è stato Anfernee Simons, il quale ha realizzato ben 43 punti grazie ad un ottimo 9/16 da dietro l’arco. Nel dopo partita, il giocatore ha voluto dedicare la sua eccellente prestazione al nonno scomparso di recente.

Ecco come si è espresso:

“Per me è un emozione incredibile, non riesco ancora a realizzare quello che ho appena realizzato. Dedico tutto ciò a mio nonno da poco scomparso. È da sempre stato la mia fonte di ispirazione e il mio primo tifoso.”

"I dedicate this whole game to him." Anfernee Simons' heartfelt words on his career-best 43-point game after his grandfather passed away. pic.twitter.com/WxONxCAUqn — NBA (@NBA) January 4, 2022

Nonostante l’assenza di Damian Lillard out a causa di problemi addominali, Simons ha condotto i Blazers alla vittoria. Per gli Hawks non è bastata l’incredibile prestazione di Trae Young, il quale ha messo a segno il suo carreer-high di ben 56 punti conditi da 14 assist.

Fino a questo momento i Blazers non hanno sicuramente brillato e sono molto distanti dalla zona playoff. Vantano un record di 14-22, valido per il dodicesimo posto della Western Conference. Tuttavia, l’ottima partita della guardia ventiduenne può essere la giusta scintilla per riscattare la stagione deludente. Staremo dunque a vedere se Simons riuscirà a ripetersi nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Miami Heat.

