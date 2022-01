Risultati NBA, Tra Young ne fa 56, KO di Milwaukee con Detroit, bene Chicago

Vittoria a sorpresa, la seconda consecutiva per i Pistons, che dominano i campioni NBA a Milwaukee per 115-106. Saddiq Bey continua il suo slancio con 34 punti a referto, mentre Josh Jackson ne ha aggiunti altri 24. Al ritorno, Cade Cunningham ha raccolto 19 punti e 7 assist in una partita in cui è rimasto in campo per tutto l’ultimo quarto. Quarta vittoria consecutiva per i Sixers, che vincono facilmente contro Rockets grazie ad un Joel Embiid in tripla doppia: 31 punti, 15 rimbalzi , 10 assist e 2 stoppate. Furkan Korkmaz ha aggiunto 24 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.

Bene anche Utah che ha regolato NOLA, così come Washington su Charlotte. Dopo una vittoria in OKC, Dallas (3° di fila) questa volta ha battuto Denver per 103-89. Doncic, accompagnato da Dwight Powell e Reggie Bullock – 15 punti ciascuno – ha firmato 21 punti e un season-high di 15 assist contro un Nikola Jokic da 27 punti e 16 rimbalzi. Minnesota vince contro i Clippers, con un Anthony Edwards da 28 punti.

Chicago coglie l’ottavo successo di fila, stavolta ai danni di Orlando, e rinforza la propria prima posizione ad Est. Bene DeRozan, il quale ha chiuso con 29 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Dopo Sixers e Clippers, anche i Grizzlies hanno sbancato il Barclays Center. In visita in quel di New York, Memphis ha esteso la sua striscia vincente a 5, regolando Brooklyn per 118-104 con un ottimo Ja Morant (36 punti, 6 rimbalzi, 8 assist).

Vittoria per Golden State su Miami, nonostante una brutta prestazione personale da parte di Curry. Il play ha chiuso con un pessimo 3/17 dal campo (1/10 da 3 punti). Per i californiani da segnalare un Jordan Poole da 32 punti, portati dalla panchina. Clamorosa prestazione di Trae Young contro Portland: il play ha registrato un career high da 56 punti. Nessuno ha fatto meglio in questa stagione.

