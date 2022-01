NBA, Dallas Mavericks pronti a celebrare Dirk Nowitzki

41 Forever. A Dallas fervono i preparativi per la cerimonia di ritiro della maglia #41 di Dirk Nowitzki, prevista in occasione della sfida tra Mavs e Warriors. La partita è in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. Presente anche il commissioner Adam Silver.

American Airlines Center: un museo per Wunder Dirk

Per la circostanza verranno esposti nell’atrio dell’arena alcuni cimeli simbolo della carriera di Dirk Nowitzki: palloni, scarpe, retine, canotte e anelli. Riportiamo la lista completa diffusa dai Mavericks in un comunicato stampa e rilanciata da Brad Townsend del Dallas Morning News.

Palloni ufficiali delle partite in cui Nowitzki ha raggiunto i seguenti traguardi:

10.000, 25.000, 30.000 e 31.0000 punti segnati in carriera;

50.000 minuti giocati in NBA;

29 punti segnati nel quarto periodo;

53 punti a referto;

10.000 catturati in carriera nella lega;

Scarpe indossate da Nowitzki nelle seguenti partite ufficiali

All Star Game, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019;

Gara 6 NBA Finals 2011;

e in occasione dei seguenti traguardi:

30.000 e 31.000 punti segnati in carriera;

undicesimo e decimo marcatore di sempre nella storia NBA;

sesto ogni epoca per punti segnati nella lega;

Canotte da gara indossate nelle seguenti partite ufficiali

All-Star Game 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2019

e in occasione dei seguenti traguardi:

28.000 e 30.000 punti segnati nella lega

settimo e sesto ogni epoca per punti segnati in NBA;

50.000 minuti giocati in carriera;

Magliette celebrative:

ultima partita in carriera 41.21.1;

NBA Finals 2006;

31.000 punti segnati in NBA;

Anelli:

All-Star Game 2002-2012, 2014, 2015 e 2019

Campione NBA 2006

Trofei:

MVP NBA 2007;

Larry O’Brien Trophy 2011 e premio MVP delle NBA Finals 2011;

Retine tagliate impiegate nelle seguenti partite:

Gara 5 NBA Finals 2011;

gara in cui ha raggiunto i 30.000 punti in carriera;

ultima partita disputata in NBA

Palloni autografati:

squadra campione NBA 2011

Campioni NBA “THE CHAMPIONS” 2011

Dirk Nowitzki

