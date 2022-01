NBA, Mitchell ed Embiid giocatori del mese di dicembre

Sono stati annunciati i Player of the Month dell’ultimo mese del 2021: i premiati sono Donovan Mitchell per la Western Conference e Joel Embiid per la Eastern Conference. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

NBA Players of the Month for December: Jazz’s Donovan Mitchell and 76ers’ Joel Embiid. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2022

Gli Utah Jazz hanno disputato 14 partite lo scorso dicembre, ottenendo 12 vittorie e soltanto 2 sconfitte. Donovan Mitchell ha avuto un mese strabiliante: la sua media è stata di 30.2 punti, 3.2 rimbalzi e 5.0 assist in 12 partite giocate. Tra le prestazioni spicca quella del 31 dicembre contro i Minnesota Timberwolves, dove il classe ’96 ha fatto registrare un season-high di 39 punti.

Rispetto a quello dei Jazz, il parziale dei Philadelphia 76ers è stato meno esaltante. Infatti sono arrivate 8 vittorie e 6 sconfitte, che comunque hanno fatto scalare posizioni in classifica alla squadra. Il padrone in casa Philly è stato Joel Embiid. Il centro ha dominato con una media di 29.2 punti, 11.2 rimbalzi e 3.9 assist in 13 partite. La sua partita migliore è stata quella con gli Charlotte Hornets del 6 dicembre, conclusa con 43 punti, 15 rimbalzi e 7 assist.

Per quanto riguarda gli altri premi, i rookie del mese di dicembre sono Josh Giddey degli Oklahoma City Thunder e Franz Wagner degli Orlando Magic.

Leggi anche:

Risultati NBA, Tra Young ne fa 56, KO di Milwaukee con Detroit, bene Chicago

NBA, Jimmy Butler uscito anzitempo nella sfida contro Golden State

NBA, le modifiche al calendario della regular season