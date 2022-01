NBA, Rajon Rondo sbarca a Cleveland

Dopo lo sfortunato infortunio accorso a Ricky Rubio che gli impedirà il proseguo della stagione, i Cleveland Cavaliers si sono assicurati le prestazioni di Rajon Rondo per colmare il vuoto in cabina di regia creatosi dallo stop dello spagnolo.

In queste ore si è infatti definita una trade a tre squadre che coinvolge Lakers, Cavs e Knicks: Rajon Rondo vola a Cleveland in cambio di Denzel Valentine, subito girato a New York. In questo modo tutti i sorridono, coi gialloviola che liberano un posto a roster, i Knicks che aggiungono una guardia alle rotazioni e i Cavaliers che potranno affidare a qualcuno le chiavi del proprio gioco, dopo che all’infortunio di Collin Sexton si è da poco aggiunto quello a Rubio.

Rajon Rondo di nuovo ad est: sarà lo stesso di Atlanta?

L’indiscutibile IQ cestistico di Rajon Rondo si è scornato con l’organico calo fisico di questi ultimi anni. Il 35enne nella sua seconda avventura ai Lakers si ritrova al margini delle rotazioni nonostante solo due anni fa il suo impatto con i gialloviola fu determinante per il successo del 17° anello della franchigia. Quei Playoff 2019/20 convinsero gli Atlanta Hawks a firmare il giocatore da free-agent, prima di spedirlo ai Clippers vista l’estrema indolenza e svogliatezza con le quali scendeva in campo. Un giocatore unico, anche e soprattutto da questo punto di vista. Vedremo che tipo di Rondo arriverà in Ohio.

