NBA, Jaylen Brown fa career high: 50 punti nella storia dei Celtics

Sono 25 le doppie doppie nella carriera NBA di Jaylen Brown. Contro gli Orlando Magic, detentori del peggior record della lega, il giocatore dei Celtics ha decisamente alzato l’asticella. 50 i punti a referto, conditi da 11 rimbalzi, quattro assist, due stoppate e il 65% abbondante al tiro. È il quarto giocatore nella storia dei Celtics a chiudere una partita con almeno 50 punti e 10 rimbalzi, in ottima compagnia. L’hanno preceduto Larry Bird (due), Kevin McHale e il compagno Jayson Tatum (fonte ESPN Stats&Info).

Fatica supplementare per Jaylen Brown

Jaylen Brown ha guidato i suoi fino all’overtime, grazie a 21 punti nel solo quarto periodo. Nel corso del supplementare, poi, il canestro che fa cifra tonda. Punito un passaggio dietro al blocco di Wagner. Sfida accolta e + 4 momentaneo per Boston. Seconda miglior prestazione stagionale in NBA – ex aequo con Steph Curry – dopo i 51 punti di Kevin Durant contro i Detroit Pistons

JAYLEN BROWN WITH 50 POINTS 🔥 pic.twitter.com/JSm77ygNSW — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 3, 2022

Leggi anche:

NBA, i possibili debuttanti all’All-Star Game 2022